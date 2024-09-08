Bursa'da Fabrika Yangını Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
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Bursa'da Fabrika Yangını Paniğe Neden Oldu

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Bursa'nın Kestel ilçesinde bulunan bir dokuma fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, fabrikanın kapalı olması büyük bir faciayı önledi.

08.09.2024 03:36
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Bursa'da korkutan fabrika yangını

BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesinde dokuma fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Uludağ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki dokuma fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, fabrikanın kapalı olması büyük faciayı önledi. Yangın gece saatlerinde fabrikanın depo kısmında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangın söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu. Yetkililer yangının çıkış sebebini araştırmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa\'da Fabrika Yangını Paniğe Neden Oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Fabrika Yangını Paniğe Neden Oldu - Son Dakika

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