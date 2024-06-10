Bursa'da Kötü Kokuların Yayıldığı Evden 3 Kamyon Çöp Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da Kötü Kokuların Yayıldığı Evden 3 Kamyon Çöp Çıktı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evden yayılan kötü kokular üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Evde yaşayan abla-kardeşin aynı binada 5 daire ve bir dükkanları olduğu öğrenildi. Ekipler, tulum ve maske kullanarak çöpleri 3 kamyonla boşalttı.

10.06.2024 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da kötü kokuların yayıldığı bir evden 3 kamyon çöp çıktı. Çöp evde yaşayan abla-kardeşin aynı binada 5 daire ve bir dükkanlarının olduğu öğrenildi. Belediye ekipleri çöp dolu evi tulum ve maske ile zor boşalttı.

Merkez Osmangazi ilçesi Alaaddin Mahallesi'nde bir evden kokular gelmesi üzerine mahalle sakinleri durumu belediyeye bildirdi. Belediye ekipleri, kötü kokuların yayıldığı daireye gidince ev sahipleri tarafından kapı açılmadı. Ekiplerin ikna çabaları yetersiz kalınca olay yerine polis çağırıldı. Polis ve ekipler evde kalan S.H. ve kardeşi S.H.'yi uzun uğraşlar sonucunda ikna etmeyi başardı. Binada yaşayan diğer apartman sakinleri ise zaman zaman evlerinde ayrılarak, yakınlarının yanında kaldığını ifade etti.

3 kamyon çöp çıktı

Evi boşaltmak ve temizlemek isteyen ekipler, tulum ve maske yardımıyla çöpleri kamyona yükledi. Öte yandan, çöp evden kalan abla-kardeşin aynı binada 5 daire ve bir dükkanlarının olduğu öğrenildi.

Bina sakini Mehmet Topuzoğlu 20 yıldır çöp ev olarak kullandıklarını ifade ederek şöyle devam etti,"İki kardeş bunlar. Küçük kardeşinin akli dengesi yerinde değil. Her sabah kalkıyor ve sokaktan çöp toplayarak eve taşıyor. Sorunca da 'plastikleri eritmek için topluyoruz' diyorlar. Evi çöp ev yaptılar. Evde 10 tane kedi besliyorlar. Maddi durumları da iyi. 20 yıldır çöp ev olarak kullanıyorlar. Hem böcek var hem evi ilaçlanmasına izin vermiyorlar" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Osmangazi, Bursa, Çevre, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Kötü Kokuların Yayıldığı Evden 3 Kamyon Çöp Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sinan Ateş’in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli’den ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum
09:04 İadeiziyaret bugün Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP’ye gidiyor İadeiziyaret bugün! Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidiyor
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
10:30 Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor
10:20 Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı
09:52 Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor
09:51 Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti
09:41 Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü
09:38 Herkes onu konuşuyor Ali Koç’un arkasına geçen Yellow’un yaptıklarına bakın Herkes onu konuşuyor! Ali Koç'un arkasına geçen Yellow'un yaptıklarına bakın
09:24 İstanbul Kadıköy’de Ambulansın Önü Kesildi, Hasta Göstermek Zorunda Kaldılar İstanbul Kadıköy'de Ambulansın Önü Kesildi, Hasta Göstermek Zorunda Kaldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 10:46:51. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Kötü Kokuların Yayıldığı Evden 3 Kamyon Çöp Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement