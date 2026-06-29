Bursa\'da Kültür Yolu Festivali\'nde Yangın Paniği

Bursa'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nin hemen yanında bulunan ağaçlık alanda çıkan yangın, kısa süreli paniğe sebep oldu. Yangın, büyümeden itfaiye tarafından söndürülürken o anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'nde düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nin yapılacağı Hastane Alanı'nın hemen yanında bulunan ağaçlık alanda meydana geldi. Ağaçlar, henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, konser alanına sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA