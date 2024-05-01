Bursa'da kümesler kundaklandı, 150 güvercin yanarak telef oldu - Son Dakika
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Bursa'da kümesler kundaklandı, 150 güvercin yanarak telef oldu

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Bursa'da kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından 2 kuş kümesi kundaklandı. Yangın sonrası kümeslerin içinde bulunan yaklaşık 150 güvercin telef oldu. Kümesin sahipleri olayı gerçekleştirenlerin biran önce bulunup ceza almasını istiyor.

01.05.2024 09:33
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Bursa'da kümesler kundaklandı, 150 güvercin yanarak telef oldu

BURSA - Bursa'da kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından 2 kuş kümesi kundaklandı. Yangın sonrası kümeslerin içinde bulunan yaklaşık 150 güvercin telef oldu.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler iki kümesi ateşe verdi. Alev alev yanan kümesleri gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına yaklaşık yarım saat müdahale sonrası kontrol altına aldı. Yangın sonrası iki kümesin içinde bulunan yaklaşık 150 güvercin telef oldu.

Öte yandan, kümesin sahipleri olayı gerçekleştirenlerin biran önce bulunup ceza almasını istiyor.

Kaynak: İHA

Bursa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da kümesler kundaklandı, 150 güvercin yanarak telef oldu - Son Dakika

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