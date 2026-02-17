Bursa'da Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı - Son Dakika
3. Sayfa

Bursa'da Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Bursa'da Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı
17.02.2026 08:26
Bursa Valiliği, 17 Şubat'ta kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor, vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Bursa Valiliği, il genelinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre rüzgarın 17 Şubat Salı günü öğle saatlerinden itibaren Bursa çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi. Açıklamada, rüzgar hızının 50-70 km/saat, yer yer ise 80 km/saat seviyelerine ulaşabileceği belirtildi.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte; ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, ağaç devrilmesi gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekilerek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Valilik açıklamasında uyarının 17 Şubat 2026 saat 12.00 ile 23.59 arasında geçerli olacağı kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Valiliği, Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Güvenlik, Fırtına, Fırtına, Ulaşım, Bursa

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı - Son Dakika

08:31
SON DAKİKA: Bursa'da Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı - Son Dakika
