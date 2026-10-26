Bursa'da masör operasyonunda 40 yabancı kadın bulundu, 26'sı sınır dışı edilecek - Son Dakika
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Bursa'da masör operasyonunda 40 yabancı kadın bulundu, 26'sı sınır dışı edilecek

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Bursa\'da masör operasyonunda 40 yabancı kadın bulundu, 26\'sı sınır dışı edilecek
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Bursa Nilüfer ve Osmangazi'de umuma açık 7 iş yerine düzenlenen kaçak masör operasyonunda 40 yabancı uyruklu kadın tespit edildi. Vize ihlali ve çalışma izni olmayan 26 kadın sınır dışı için İl Göç İdaresi'ne sevk edilirken, ruhsatsız 3 iş yeri hakkında işlem yapıldı.

Bursa'da yabancı uyruklu kadınların kaçak masör olarak çalıştırıldığı umuma açık iş yerlerine yönelik düzenlenen operasyonda 40 yabancı uyruklu kadın tespit edildi. Kadınlardan 26'sının vize ihlali ve çalışma izni bulunmaması nedeniyle sınır dışı edilmesi için işlem başlatılırken, ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen 3 iş yeri hakkında da işlem yapıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarının önlenmesi, suç faillerinin ve organizatörlerin yakalanması ile kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen denetimlerde, umuma açık 7 iş yeri incelendi.

40 yabancı uyruklu kadın tespit edildi

İş yerlerinde ve eklentilerinde yapılan kontrollerde, çeşitli ülke vatandaşı toplam 40 yabancı uyruklu kadın bulundu. Yapılan incelemelerde 15 kadının vize ihlali nedeniyle yasal kalış hakkının bulunmadığı ve çalışma izinlerinin olmadığı belirlendi. 11 kadının yasal kalış hakkı bulunurken çalışma izninin olmadığı, 14 kadının ise hem yasal kalış hakkının hem de çalışma izninin bulunduğu tespit edildi.

Denetlenen iş yerlerinden 3'ünün Çalışma İzin Ruhsatı bulunmadığı ve ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlendi.

Kişi başı aylık 45 bin lira karşılığında çalıştırılmışlar

Yapılan araştırmada, yabancı uyruklu kadınların kişi başı aylık 45 bin lira ücret karşılığında yasa dışı şekilde kaçak masör olarak çalıştırıldığı tespit edildi. Vize ihlali ve çalışma izni bulunmayan 26 yabancı uyruklu kadın, sınır dışı edilmek üzere gerekli işlemlerin yapılması amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Öte yandan, şahısları temin eden ve çalıştıran işletme sahiplerine Sosyal Güvenlik Merkezi denetimleri kapsamında gerekli idari ve cezai işlemler uygulandı.

Kaynak: İHA
Bursa NilüferOsmangazi3. SayfaGüncelBursaVizeSon Dakika

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