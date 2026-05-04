Bursa\'da menteşe imalathanesinde yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir menteşe imalathanesinde yangın çıktı.

Yangın, saat 19.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Edebey Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir menteşe imalathanesinde meydana geldi. İmalathanenin metal boyama atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu İnegöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin 1 saat süren müdahalesiyle söndürülen yangında imalathanede hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA