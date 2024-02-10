Bursa\'da Metroya Alkollü Binip Vatandaşlarla Tartışan Kadın, Kayda Alan Kıza Saldırdı

Metroya alkollü binen şahıs önce vatandaşlarla tartıştı sonra o anlar kayda alan kadına saldırdı
Metro durağındaki çirkin saldırı kamerada
Başka bir olayda ticari kamyonet ve otobüs sürücüsünün tartışmasını da kadınlar ayırmaya çalıştı
BURSA - Bursa'da metroya alkollü binen kadın, vagon içinde vatandaşlarla sözlü tartıştı. Yetmedi, küfürlerden rahatsız olduğu için kendisini kayda alan kıza saldırdı. Saldırma anları saniye saniye kameraya yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Paşaçiftliği Metro durağında meydana geldi Edinilen bilgiye göre, Sibel Ç. isimli kadın metroya alkolün etkisinde bindi. Vagonda bulunan yolcularla sözlü tartışma yaşayan kadın, bir süre sonra kendisini video kaydına alan E.E.'ye saldırdı. Saldırgandan kendini korumaya çalışan E.E., vagondan dışarı çıktı. Arkasında gelen saldırgan, E.E.nin telefonuna ve kendisine saldırdı. Kavgayı, güvenlik görevlisi güçlükle ayırırken, E.E., Sibel Ç.'den şikayetçi oldu.
Saldırı anları ve sonrası kamerada
O anları kamera kaydına alan E.E., emniyette verdiği ifadesinde, "Kadın alkollüydü, ve metrodaki herkese küfür ediyordu. Ben de rahatsız oldum ve video kaydına almaya başladım. Kayda aldığımı fark edince, bana saldırdı. Kendimi vagondan dışarı attım, o da arkamdan geldi. Olayların büyüyeceğini anladığım için telefonumdan kaydı tekrar açtım, ve bana hakaret ederek saldırdı. Sonrasında aşağı indik ve kadın kaçtı. Arkasından ben de gittim kendisini yola attı ve bayılma taklidi yaptı. Bir sonraki durağa kadar koştu" dedi.
Saldırganın karakolda kimliği tespit edildi
Karakolda ekiplere çektiği videoları gösteren E.E., saldırgandan şikayetçi olacağını belirtti. Durum üzerine ekipler, bu kişinin Sibel Ç. olduğunu belirledi. Öte yandan, Sibel Ç.'nin bir süre cezaevinde yattığı öğrenildi.
Sürücüler yol ortasında tartıştılar, kadınlar müdahale etti
Bir diğer olay ise, merkez Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi Ali Ferruh Yücel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolcu otobüsü ile ticari kamyonet sürücüsü bir anda tartışmaya başladı. Tartışma, bir süre sonra kavgaya döndü. Taraflar yol ortasında tartışma yaşarken, otobüste bulunan kadın yolcular hem olayları ayırmaya çalıştı, hem de o anları kameraya kaydetti.
Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
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