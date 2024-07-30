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Bursa'da metruk bina yerle bir oldu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde metruk bina gürültüyle çöktü. Sabahın erken saatlerinde çökmesi muhtemel faciayı önledi.

Olay Burhaniye Mahallesi Yeşil Bursa Caddesi'nde meydana geldi. 2 katlı metruk bina saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Metruk bina bir anda yıkıldı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Binanın altında vatandaşların olmaması yüreklere su serpti.

İnegöl Belediyesi Ekipleri iş makineleri ile bina enkazını kaldırma çalışması başlattı.