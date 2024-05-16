Bursa'da Motokuryeler Ata Emre Akman İçin Kontak Kapattı - Son Dakika
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Bursa'da Motokuryeler Ata Emre Akman İçin Kontak Kapattı

Bursa\'da Motokuryeler Ata Emre Akman İçin Kontak Kapattı

Bursa'da motokuryeler, Balıkesir'de üniversite eğitimini sürdürürken bir zincir restoranda kuryelik yapan ve götürdüğü sipariş sonrasında bıçaklanarak öldürülen Ata Emre Akman için kontak kapattı. Kuryeler, olayı protesto etmek amacıyla kontak kapattıktan sonra Görükle Mahallesi'nde kornalar çalarak tur attı.

16.05.2024 14:24
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Bursa'da motokuryeler, Balıkesir'de üniversite eğitimini sürdürürken bir zincir restoranda kuryelik yapan ve götürdüğü sipariş sonrasında bıçaklanarak öldürülen Ata Emre Akman için kontak kapattı.

Balıkesir'de bir restoranda kurye olarak çalışan Ata Emre Akman, önünü kesen E.Ö. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kurye arkadaşlarının öldürülmesi sonrası Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde toplanan yüzlerce motosikletli kurye, kontak kapatarak olayı protesto etti. Kuryeler önce kontak kapattı, daha sonra Görükle Mahallesi'nde kornalar çalarak tur attı.

Öte yandan Görükle Mahallesi'nde 12 yıldır motokuryelik yaptığını belirten Salih Sevim, "Daha önce böyle bir olay ile karşılaşmadık. Ne yazık ki kardeşimiz bıçaklanarak hayatını kaybetti. Biz de kuryeler olarak bugünü protesto ediyoruz. O ölmedi bizim kalbimizde yaşıyor. İşimiz gereği yoğun oluyoruz. Araçlar bizi görmezden geliyor, geç kaldığımızda vatandaşlardan tepki alıyoruz. Biz böyle olsun istemiyoruz. Bundan dolayı da bugün kontak kapatıyoruz" diye konuştu.

Ayrıca, motokurye Ahmet Kadir ise, "Görükle'de motokuryelik yapıyorum. Ata Emre Akman için adalet istiyorum. Ülkemizin adaletine güveniyoruz. Zor şartlar altında çalışıyoruz. Biz kurye camiası olarak yapılan katliamı kınıyoruz" dedi.

Kuryeler, kontak kapattıktan sonra kornalar eşliğinde Ata Emre Akman'ı andı. - BURSA

Kaynak: İHA

Balıkesir, Görükle, Bursa, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Motokuryeler Ata Emre Akman İçin Kontak Kapattı - Son Dakika

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