Bursa\'da Motosiklet Alev Aldı

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Bursa'da bir motosiklet bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Olay, Bursa'da Karacabey ilçesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre bir motosiklet seyir halindeyken motor bloğundan alev aldı. Sürücü motosikleti sağa çekerek itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Alev alev yanan motosiklet kullanılamaz hale gelirken ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. - BURSA