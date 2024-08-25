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Bursa'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

BURSA - Bursa'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Mudanya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan K. idaresindeki otomobil motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonrası motosiklette yolcu olarak bulunan Akif C. ve sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.