Bursa'da motosiklet kaza sonrası bariyerlere saplandı, sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da motosiklet kaza sonrası bariyerlere saplandı, sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı

Bursa\'da motosiklet kaza sonrası bariyerlere saplandı, sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı

Bursa'da merkez Nilüfer ilçesinde meydana gelen kaza sonucunda motosiklet başka bir aracın çarpmasıyla bariyerlere saplandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

25.05.2024 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da motosiklet başka bir aracın hafif şekilde çarpmasından dolayı bariyerlere ok gibi saplandı. Kaza sonrası bariyerlere sıkışan motosiklet sürücüsünü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Otoban Görükle Bağlantı'sında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Eray U. (20) idaresindeki motosiklet seyir halindeyken başka bir aracın çarpmasıyla bariyerlere ok gibi saplandı. Kaza sonra motosiklet sürücüsü bariyerlere sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Eray U.'yu sıkıştığı bariyerlerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan genç adamın kalça kemiğinin kırık olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Motosiklet, İtfaiye, Bursa, İtfaiye, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da motosiklet kaza sonrası bariyerlere saplandı, sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:31 Özel’den Cumhurbaşkanlığı sorusuna net cevap: Hedefim CHP’nin iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmak Özel'den Cumhurbaşkanlığı sorusuna net cevap: Hedefim CHP'nin iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmak
09:27 Papua Yeni Gine’de bilanço ağırlaşıyor 1100 ev toprak altında kaldı, ölü sayısı 300’ün üzerine çıktı Papua Yeni Gine'de bilanço ağırlaşıyor! 1100 ev toprak altında kaldı, ölü sayısı 300'ün üzerine çıktı
08:39 Araç sahiplerine güzel haber Benzine gece yarısı 1 lira 38 kuruş indirim geldi Araç sahiplerine güzel haber! Benzine gece yarısı 1 lira 38 kuruş indirim geldi
02:27 Eve geldiğinde eşinin katledildiğini gördü Katil en yakınları çıktı Eve geldiğinde eşinin katledildiğini gördü! Katil en yakınları çıktı
00:23 Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel çalışanları tarafından darbedildi Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel çalışanları tarafından darbedildi
09:47 SPK, 3 şirketin halka arzına onay verdi SPK, 3 şirketin halka arzına onay verdi
09:47 Dursun Özbek mi, Süheyl Batum mu Galatasaray başkanını seçiyor Dursun Özbek mi, Süheyl Batum mu? Galatasaray başkanını seçiyor
08:48 8 yaşındaki Eftelya, hamburger yeme yarışında can verdi 8 yaşındaki Eftelya, hamburger yeme yarışında can verdi
08:39 Cem Yılmaz’a mahkemeden kötü haber 10 bin dolar nafaka ödemeye devam edecek Cem Yılmaz'a mahkemeden kötü haber! 10 bin dolar nafaka ödemeye devam edecek
08:30 Beşiktaş’a mı geliyor Sergen Yalçın tartışmalara son noktayı koydu Beşiktaş'a mı geliyor? Sergen Yalçın tartışmalara son noktayı koydu
07:48 Usta oyuncu Fatma Karanfil kansere yakalandı Durumu ağırlaşınca entübe edildi Usta oyuncu Fatma Karanfil kansere yakalandı! Durumu ağırlaşınca entübe edildi
04:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 7 üniversiteye rektör atandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 7 üniversiteye rektör atandı
23:13 Diyarbakır’da bir avukat, tartıştığı eski eşinin yakınını silahla yaraladı Diyarbakır'da bir avukat, tartıştığı eski eşinin yakınını silahla yaraladı
23:12 Sinan Ateş cinayetinde iddiaların odağındaki Olcay Kılavuz ilk kez konuştu Sinan Ateş cinayetinde iddiaların odağındaki Olcay Kılavuz ilk kez konuştu
21:54 Hatay’da feci kaza: 5 ölü, 2 ağır yaralı Hatay'da feci kaza: 5 ölü, 2 ağır yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2024 10:23:17. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da motosiklet kaza sonrası bariyerlere saplandı, sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement