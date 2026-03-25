Bursa\'da Motosiklet Kazası

Bursa'da virajı alamayan motosiklet sürücüsü dengesini kaybederek yere düştü. Yaralanan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi yakın Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet sürücüsü virajı alamayınca yalpaladı. Kontrolden çıkan motosikletin sürücüsü dengesini kaybederek yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza anı arkadan gelen bir aracın kamerasına yansıdı. - BURSA