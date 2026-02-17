Bursa'da Motosiklet Kazası: Çift Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Bursa'da Motosiklet Kazası: Çift Hayatını Kaybetti

17.02.2026 08:38
Bursa'da motosiklet kazasında karı koca hayatını kaybetti, aile yakınları yasa boğuldu.

Bursa'da kontrolden çıkan motosikletin refüje çarpıp savrulması sonucu karı koca yaşamını yitirdi. Feci kaza hastane önünde yaşanırken, acı haber çiftin yakınlarını yasa boğdu.

Kaza, Osmangazi ilçesi Acemler mevkiinde bulunan Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat Çağlayan idaresindeki motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet metrelerce sürüklendi.

Kazada sürücü Murat Çağlayan ile arkasında yolcu olarak bulunan eşi Gülcan Çağlayan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan karı koca, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen Murat ve Gülcan Çağlayan kurtarılamadı. Acı haberi alan çiftin yakınları hastane önünde sinir krizi geçirirken, bazı aile fertleri gözyaşlarına boğuldu. - BURSA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

