Bursa\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

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Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak ağır yaralandı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Mudanya Caddesi'nde meydana geldi. Henüz kimliği öğrenilemeyen sürücü, 41 APC 327 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün idaresinden çıkan motosiklet olay yerinden 200 metre ileriye sürüklenirken, ismi öğrenilemeyen sürücü ise bariyerlere çarparak ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA