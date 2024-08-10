Bursa'da Motosiklet Kazası: Yaşlı Kadına Çarptı - Son Dakika
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Bursa'da Motosiklet Kazası: Yaşlı Kadına Çarptı

Bursa\'da Motosiklet Kazası: Yaşlı Kadına Çarptı

Bursa'da seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, yola aniden atlayan yaşlı kadına çarptı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

10.08.2024 09:52
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Bursa'da seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, yola aniden atlayan yaşlı kadına çarptı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi Su Deposu Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, yola aniden atlayan yaşlı kadına çarptı. Kazanın etkisiyle yaşlı kadın ve motosiklet sürücüsü savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Öte yandan, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Motosiklet Kazası: Yaşlı Kadına Çarptı - Son Dakika

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