Bursa\'da motosiklet sürücüsü tehlikeli sürüş yaptı, o anlar kamerada

Bursa'da bir motosiklet sürücüsü, motosikletin üzerine yatarak seyretti. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Olay, Bursa- Ankara Yolu caddesi üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, motosikletin üzerine yatarak tehlikeli şekilde seyretmeye başladı. Bu durumu gören sürücüler, o anları kayda aldı. Tehlikeli anlar, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.