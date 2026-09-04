Bursa'da motosiklet sürücüsü tehlikeli sürüş yaptı, o anlar kamerada
Bursa-Ankara Yolu'nda bir motosiklet sürücüsü, motosikletin üzerine yatarak tehlikeli biçimde seyretti. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bu anlar, çevredeki sürücüler tarafından amatör kamera ile kaydedildi.
Bursa'da bir motosiklet sürücüsü, motosikletin üzerine yatarak seyretti. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.
Olay, Bursa- Ankara Yolu caddesi üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, motosikletin üzerine yatarak tehlikeli şekilde seyretmeye başladı. Bu durumu gören sürücüler, o anları kayda aldı. Tehlikeli anlar, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.
Kaynak: İHA
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