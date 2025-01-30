Bursa'da Motosiklet-Taksi Çarpıştı: 5 Yaralı - Son Dakika
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Bursa'da Motosiklet-Taksi Çarpıştı: 5 Yaralı

Bursa\'da Motosiklet-Taksi Çarpıştı: 5 Yaralı

Bursa'da motosiklet ve taksi kafa kafaya çarpıştı, 5 kişi yaralandı. Olay polis tarafından araştırılıyor.

30.01.2025 10:26
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Bursa'da süratle ilerleyen motosikletli, müşteri taşıyıp ters yöne giren taksiyle kafa kafaya çarpıştı. Feci kaza kameraya yansırken, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Hamitler TOKİ yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 BCV 981 plakalı motosiklet sürücüsü Gökdeniz Sarol, arkasına aldığı Fırat Elban ile seyir halindeyken, genç sürücü yolun boş olması nedeniyle hızla ilerlemeye başladı. Bu esnada müşteri aldıktan sonra ters yöne giren taksiyi son anda fark eden genç, otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle metrelerce savrulan iki motosikletli ağır yaralanırken, takside yolcu olarak bulunan Gülcan B., Hüseyin B., Ömer B. de hafif yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra bölgedeki en yakın hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, polis kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Motosiklet-Taksi Çarpıştı: 5 Yaralı - Son Dakika

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