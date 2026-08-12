Bursa'da Motosikletli Kaza: Çukur Unutuldu - Son Dakika
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Bursa'da Motosikletli Kaza: Çukur Unutuldu

Bursa\'da Motosikletli Kaza: Çukur Unutuldu
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Gemlik'te su borusu değişimi için açılan çukuru göremeyen motosiklet sürücüsü düştü.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde su borusu değişimi için açılan çukuru fark edemeyen motosiklet sürücüsü dengesini kaybederek düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Gemlik ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Su borusu tamiri için kazılan çukuru fark etmeyen motosiklet sürücüsü, dengesini kaybederek düştü. Kazayı gören vatandaşlar motosiklet sürücüsüne yardım etti. Motosiklet sürücüsü, hafif şekilde yaralanırken çevre esnaf ise çukur nedeniyle çok sayıda kazanın yaşandığını ifade etti.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Bursa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Motosikletli Kaza: Çukur Unutuldu - Son Dakika

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