Bursa'da yapılan narkotik operasyonunda 75 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Bursa'da yapılan narkotik operasyonunda 75 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı

Bursa\'da yapılan narkotik operasyonunda 75 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, İ.K. isimli bir şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaparken yakalandı. Şahsın üzerinde, ikametinde ve aracında yapılan aramalarda 75 kök Hint keneviri, 20 gram skunk, 175 gram kurutulmaya bırakılmış skunk ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. İ.K. hakkında yürütülen adli tahkikat devam ediyor.

05.04.2024 16:03  Güncelleme: 16:06
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Bursa'da polis tarafından yapılan narkotik operasyonlarında 75 kök Hint keneviri ele geçilirdi. Bir kişi de gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların suç unsurları ile birlikte yakalanmalarına yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde; 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' yaptığı tespit edilen İ.K. isimli bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın üzerinde, ikametinde ve aracında yapılan aramalarda; 75 kök Hint keneviri, 20 gram skunk, 175 gram kurutulmaya bırakılmış skunk, 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

İ.K. isimli şahıs hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve 2313 sayılı kanuna muhalefet etmek' suçlarından yürütülen adli tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da yapılan narkotik operasyonunda 75 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da yapılan narkotik operasyonunda 75 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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