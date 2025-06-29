Bursa'da Orman Yangını Can ve Mal Kaybını Önledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Bursa'da Orman Yangını Can ve Mal Kaybını Önledi

Bursa\'da Orman Yangını Can ve Mal Kaybını Önledi
29.06.2025 09:43  Güncelleme: 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İsmetiye Mahallesi'nde çıkan yangında ormanlık alan büyük zarar gördü, ancak itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle evler kurtarıldı. Mahalle sakinleri, canla başla çalışan ekiplere teşekkür etti.

Bursa'da dün yangın dehşetini yaşayan İsmetiye Mahallesi'nin zümrüt yeşili orman manzarası yangının ardından kömüre döndü. Alevlerin arasında kalan evlerinin yanmasına ramak kaldığını belirten mahalle sakinleri, canla başla mücadele veren Orman ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı İsmetiye Mahallesi'nde dün yaşanan yangın faciasının ardından bugün hayat normale döndü. Evleri alevlerin arasında kaldığı için biraz daha uzak mesafedeki komşularına sığınan vatandaşlar evlerine geri döndü.

Yangının ardından havadan çekilen dron görüntüleri zümrüt yeşili orman manzarası olan mahallenin manzarasının adeta kömür karasına döndüğünü gözler önüne serdi.

Yangında evlerini yanmaktan son anda kurtardıklarını anlatan mahalle sakinleri helikopterler yetişmese az daha alevler koca mahalleyi yutacaktı. Güzelim ormanımızdan eser kalmadı. Ama birlik olup yeniden yeşerteceğiz" diye konuştular.

Aynı mahallede ikamet eden Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinde görevli itfaiye eri Furkan Ertekin ise, kendi köyü yanarken başka bir bölgede devam eden orman yangınına müdahale ettiğini, görevini terk edemeyeceği için o anda köydeki komşularının yanında olamadığını aktardı. O an alevlere müdahale ederken hep köyünü düşündüğünü aktaran alev savaşçısı Furkan Ertekin, "Çok şükür ki orman ekiplerimiz, belediye itfaiye ekiplerimiz çok güçlü anında ve organize müdahale ile can ve mal kaybı yaşanmadan alevler söndürüldü. Komşu köylerden bile köyümüze desteğe gelenler olmuş onlara da çok teşekkür ediyorum" dedi.

Evine 10 metre kala bahçesindeki saman ve 200 balya yulafın yandığını da belirten Ertekin, "Alevler ahıra sıçramış, arkadaşlar sağ olsun ahırdaki koyunları çıkarmışlar. Traktör ve römorklar vardı çok şükür onlara bir şey olmamış. Çok şükür bununla atlattık herkese geçmiş olsun" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Orman Yangını, Acil Durum, 3-sayfa, İtfaiye, Çevre, Yaşam, bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Orman Yangını Can ve Mal Kaybını Önledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüste etek altı fotoğraf çektiği iddia edilen emekli hakime gözaltı Otobüste etek altı fotoğraf çektiği iddia edilen emekli hakime gözaltı
Adana’da silahlı kavga 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı Adana'da silahlı kavga! 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Sakarya’daki orman yangını Bilecik’e sıçradı Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı! Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi
Kılıçdaroğlu’ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret
Ekibine bile talimat verdi İşte Sergen Yalçın’a teklif yapacak takım Ekibine bile talimat verdi! İşte Sergen Yalçın'a teklif yapacak takım
Jeff Bezos’tan eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi Jeff Bezos'tan eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi
Cep telefonu bomba gibi patladı Cep telefonu bomba gibi patladı
Parkta oturan genç kızları önce takip sonra taciz etti Parkta oturan genç kızları önce takip sonra taciz etti
Tüm dünyanın gözü o noktada İran nükleer tesislerde kazıya başladı Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı
Otomobili hurdaya çeviren ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Otomobili hurdaya çeviren ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü

10:07
Bakan Yumaklı: Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı: Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı
09:29
Çin, ABD’nin müzakere yürüttüğü ülkeleri uyardı: Tarihin doğru tarafında yer alın
Çin, ABD'nin müzakere yürüttüğü ülkeleri uyardı: Tarihin doğru tarafında yer alın
08:34
Türkiye’nin ciğerleri yanıyor: Köprücek köyü tamamen küle döndü
Türkiye'nin ciğerleri yanıyor: Köprücek köyü tamamen küle döndü
07:51
UTTS cihazının montajı için son 2 gün Taktırmayana 140 bin liraya kadar ceza
UTTS cihazının montajı için son 2 gün! Taktırmayana 140 bin liraya kadar ceza
11:04
Futbolseverler ekran başına Dev maçlar şifresiz yayınlanacak
Futbolseverler ekran başına! Dev maçlar şifresiz yayınlanacak
10:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi
10:30
Annesi gözü önünde öldürülen çocuk dehşet anlarını anlattı: Her şey benim odamda oldu
Annesi gözü önünde öldürülen çocuk dehşet anlarını anlattı: Her şey benim odamda oldu
10:30
Fuhuş operasyonunda pes dedirten yöntem Dijital katalog bile yapmışlar
Fuhuş operasyonunda pes dedirten yöntem! Dijital katalog bile yapmışlar
10:27
Haluk Levent’ten gelin ve damada unutulmaz jest
Haluk Levent'ten gelin ve damada unutulmaz jest
10:26
İkinci kez dede olma sevincini yaşayan Hüsnü Şenlendirici davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı
İkinci kez dede olma sevincini yaşayan Hüsnü Şenlendirici davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı
10:16
Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında yeni kriz Saatlerce bekledi eve polis geldi
Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında yeni kriz! Saatlerce bekledi eve polis geldi
09:58
Elveda Youssef En-Nesyri Rekor bonservis duyuruldu
Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu
09:36
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı
09:35
Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü
Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü
09:35
Otomobili hurdaya çeviren ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Otomobili hurdaya çeviren ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2025 10:36:31. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Orman Yangını Can ve Mal Kaybını Önledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.