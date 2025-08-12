Bursa\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinin yüksek kesimlerinde bulunan makilik alanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Orhangazi ilçesine bağlı Gedelek Mahallesi'nin yüksek kesimlerinde bulunan makilik alanda çıkan yangın, sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek 5 dönümlük bir alanı etkisi altına aldı. Yangın söndürme çalışmalarına karadan 3 arazöz, havadan 3 yangın söndürme helikopteri de destek verdi.

Ekiplerin yoğun ve koordineli çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bölgedeki vatandaşlar; dumanların yükselmesiyle büyük panik yaşarken, itfaiye ekiplerine tankerleri ile yardımda bulundular. Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması büyük bir rahatlama sağladı. Yangının ardından, özellikle yaz aylarında ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, cam ve yanıcı maddelerin doğada bırakılmaması konusunda uyarılarda bulunuldu. - BURSA