Bursa'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika
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Bursa'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Bursa\'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
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Uludağ Soğukpınar'daki orman yangınına havadan ve karadan ekipler müdahale ediyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Uludağ Soğukpınar mevkiinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Uludağ Soğukpınar mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve diğer ilgili ekipler sevk edildi.

Yangına Bursa Orman Bölge Müdürlüğünden 3 helikopter, 5 arazöz 2 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı 60 personel ile müdahale ediliyor.

Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni ile ilgili de inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Uludağ, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika

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