BAE, İran ile Tüm Ticari Faaliyetleri Durdurdu - Son Dakika
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BAE, İran ile Tüm Ticari Faaliyetleri Durdurdu

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BAE, İran ile tüm ticari faaliyetleri durdurdu. Karar, bölgedeki gerilimin artmasının ardından alındı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı, İran'la tüm ticari faaliyetlerin, alışverişlerin ve mali işlemlerin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu duyurdu.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın, Dışişleri Bakanlığı Stratejik İletişim Direktörü Afra el-Hamili'ye dayandırdığı haberine göre, İran'la tüm ticari ve ekonomik faaliyetler ile mali işlemler ikinci bir duyuruya kadar askıya alındı.

Karara ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Açıklama, BAE Savunma Bakanlığının İran'dan geldiği tespit edilen 2 balistik füzenin deniz seyrüseferini hedef aldığını ve füzelerin denize düştüğünü duyurmasının ardından geldi.

Orta Doğu'daki gerilim, ABD ve İsrail'in İran'a ortak saldırılar düzenlemesinin ardından tırmanmış, Tahran da buna karşılık aralarında ABD unsurlarının bulunduğu BAE'nin de yer aldığı bölge ülkelerine saldırılar gerçekleştirmişti.

İran ile ABD, haziran ortasında Pakistan'ın arabuluculuğunda savaşı sona erdirmeyi ve kalıcı bir barış anlaşmasına ulaşmayı amaçlayan mutabakat zaptı imzalamıştı.

Ancak mutabakatın şartları ve küresel enerji ihracatı açısından kritik önemdeki Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefere ilişkin anlaşmazlıkların sürmesi nedeniyle görüşmeler daha sonra kesintiye uğramıştı.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAE, İran ile Tüm Ticari Faaliyetleri Durdurdu - Son Dakika

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