Bursa\'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

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Bursa'da otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağaçlık alana yakın bir noktada bulunan otluk alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve Tarım A.Ş.'ye ait tankerler sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA