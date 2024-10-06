Bursa\'da Otobüs Altında Kalan Genç Kız Ağır Yaralı

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Bursa'da genç kız yolun karşısına geçmek istediği esnada otobüsün altında kaldı. Kendisini fark etmeyen sürücünün ezdiği kız ağır yaralandı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Faruk Kuşçu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yolcuları almak için durağa yanaşan otobüs, vatandaşların binmesiyle tekrar harekete geçti. Bu esnada durakta beklerken, karşıya geçmek isteyen Tesnim C., aracın hareket ettiğini fark etmedi. Aracın altında kalan kız ağır yaralanırken, çevredekiler hemen 112 ekiplerine ulaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından genç kızı Çekirge Devlet Hastanesine sevk etti. Yaralı kızın tedavisi devam ederken, dalgın hareketleri ise kameraya anbean yansıdı. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA