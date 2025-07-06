Bursa\'da Otomobil Alev Alev Yandı

Bursa'da Mudanya Yolu üzerinde bir otomobil alevlere teslim oldu.

Olay gece saatlerinde Mudanya Yolu, Bursa istikametinde yaşandı. Bir otomobilin motoru bilinmeyen bir nedenle alev almaya başladı. Alevleri gören sürücü otomobili durdurup indi. Kısa sürede alevler tüm aracı etkisi altına aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler yangını söndürmelerinin ardından soğutma çalışmalarını yaptı. Kullanılamaz hale gelen otomobilde yangının çıkış sebebi için tahkikat başlatıldı. - BURSA