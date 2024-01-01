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Bursa'da Otomobil Dere İslahı Alanına Düştü, Sürücü Hafif Yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da Otomobil Dere İslahı Alanına Düştü, Sürücü Hafif Yaralandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 4 metre yükseklikten dere ıslahı yapılan alana düştü. Kazada sürücü hafif yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa\'da Otomobil Dere İslahı Alanına Düştü, Sürücü Hafif Yaralandı
01.01.2024 - 22:29,
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Bursa'da otomobil, 4 metre yükseklikten dere ıslahı yapılan alana düştü. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi Ahıska Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkez istikametinden Yaylacık Mahallesi yönüne seyir halinde olan Ercan V. idaresindeki 16 AFS 390 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 4 metre yükseklikten dere ıslah çalışması yapılan alana düştü. Kazayı gören vatandaşlar, sürücüyü otomobilden çıkararak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücünün ayakta tedavisini yaptı. 4 metre yükseklikten düşen otomobil, vinç yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Otomobil Dere İslahı Alanına Düştü, Sürücü Hafif Yaralandı - Son Dakika


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