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Bursa'da otomobil işyerine girdi, sürücü hafif sıyrıklarla kurtuldu - Son Dakika
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Bursa'da otomobil işyerine girdi, sürücü hafif sıyrıklarla kurtuldu

Bursa\'da otomobil işyerine girdi, sürücü hafif sıyrıklarla kurtuldu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, bir işyerine daldı. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı, ancak dükkanda maddi hasar meydana geldi. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

03.02.2024 10:20  Güncelleme: 10:21
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Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bir işyerine girerken; sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarından bulunan bir işyerine daldı. Kaza sonrası çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı ise ufak sıyrıklarla atlatırken dükkanda maddi hasar oluştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da otomobil işyerine girdi, sürücü hafif sıyrıklarla kurtuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da otomobil işyerine girdi, sürücü hafif sıyrıklarla kurtuldu - Son Dakika
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