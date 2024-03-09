Bursa'da Otomobil Sürücüsü Otomatik Kapıya Çarptıktan Sonra Kaçtı - Son Dakika
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Bursa'da Otomobil Sürücüsü Otomatik Kapıya Çarptıktan Sonra Kaçtı

Bursa\'da Otomobil Sürücüsü Otomatik Kapıya Çarptıktan Sonra Kaçtı

Bursa'da bir otomobil sürücüsü, dönüş yapacağı yerin site girişi olduğunu anlamayınca gaza basmaya devam etti. Sitenin otomatik kapısına çarpan sürücü yaşadığı şok etkisinden çıkar çıkmaz geri manevra yaparak kaçtı. O anlar kameraya anbean yansıdı. Görüntüleri izleyen site sakinleri sürücünün alkollü olduğu için kaçtığını iddia etti.

09.03.2024 09:20  Güncelleme: 09:22
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Bursa'da bir otomobil sürücüsü, dönüş yapacağı yerin site girişi olduğunu anlamayınca gaza basmaya devam etti. Sitenin otomatik kapısına çarpan sürücü yaşadığı şok etkisinden çıkar çıkmaz geri manevra yaparak kaçtı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Doburca Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sürücü otomobiliyle seyir halinde yokuş aşağı inerken dönüş yapacağı yeri sitenin girişi zannetti. Site girişindeki otomatik kapıyı fark etmeyen sürücü, hızla çarptığı kapıyı yerinden söktü. Kısa süreli şok yaşayan sürücü kendine geldikten sonra geri manevra yapıp olay yerinden kaçsa da güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntüleri izleyen site sakinleri sürücünün alkollü olduğu için kaçtığını iddia etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Otomobil Sürücüsü Otomatik Kapıya Çarptıktan Sonra Kaçtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Otomobil Sürücüsü Otomatik Kapıya Çarptıktan Sonra Kaçtı - Son Dakika
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