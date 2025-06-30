Bursa\'da Otomobil Yayalara Çarptı: 2 Yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sürücünün fren yerine gaza basması sonucu kaldırıma çıkan otomobil iki yayaya çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Muradiye Mahallesi Gazi Orhanbey Camii yanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.F. (51) idaresindeki 34 KNU 090 plakalı otomobil, kavşaktan geçiş yaptığı sırada kadın sürücünün yanlışlıkla fren yerine gaza basması sonucu kontrolden çıktı. Hızla kaldırıma çıkan otomobil, bu sırada yürümekte olan iki yayaya çarptı.

Kazada 60 yaşındaki Kadir Ö. ağır yaralanırken, 71 yaşındaki O.D. ise hafif yaralandı. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından büyük panik yaşayan kadın sürücü E.F., gözyaşlarına boğuldu. Polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis, kaza ile ilgili tahkikat başlattı. - BURSA