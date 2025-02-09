Bursa'da Otopark Kavgası: Cerrah Tahliye Edildi - Son Dakika
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Bursa'da Otopark Kavgası: Cerrah Tahliye Edildi

Bursa\'da Otopark Kavgası: Cerrah Tahliye Edildi

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ferhat D., otopark kavgasında meslektaşının burnunu kırdıktan sonra tahliye edildi.

09.02.2025 15:55
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Bursa'da otopark kavgasında meslektaşının burnunu kıran Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ferhat D. (32) tahliye edildi.

Olay, 3 Şubat 2025 saat 16.00 sıralarında İnegöl Devlet Hastanesinin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilini parktan çıkaramayan Genel Cerrahi Uzmanı Ferhat D. (32) ile diğer otomobil sahibi Dahiliye Uzmanı Zeki Y. (53) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın bir anda kavgaya dönüşmesiyle meslektaşlar birbirine girdi. Kavgada Ferhat D., yumrukla Zeki Y.'nin burnunu kırdı. Ferhat D.'nin ise kolunda ve dudağında şişlik oluştu. Kavgayı hastanede görevli olan polis ekipleri ayırdı.

Doktorlar görevli oldukları hastanedeki tedavinin ardından birbirinden şikayetçi oldu. İfadeleri alınan doktorlardan Ferhat D., tutuklandı.

Avukatı tarafından yapılan itiraz üzerine Ferhat D., 'Delilleri karartma ve kaçma şüphesi olmaması' gerekçesiyle, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Otopark Kavgası: Cerrah Tahliye Edildi - Son Dakika

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