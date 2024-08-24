Bursa\'da Özel Harekat Polislerinin Gerçekleştirdiği Tatbikat Film Sahnelerini Arattı

3.Sayfa

Bursa'da Özel Harekat polislerinin gerçekleştirdiği tatbikat film sahnelerini aratmadı. Sis bombalarının içerisinde rehineleri kurtaran timlerim görüntüsü izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı timler, film sahnelerini aratmayan tatbikat gerçekleştirdi. Vatandaşların can güvenliği için birçok farklı bölgede görev yapan Özel Harekat polisleri zorlu eğitim ve tatbikattan geçiyor. Sis ve ses bombalarının atıldığı tatbikatta havadan çekilen görüntüler film sahnelerini aratmadı. Senaryo gereği otobüs etrafında önlem alan ekipler, otobüse girerek rehineleri kurtardı. Özel harekat polisleri ileri seviye atış teknikleri kullanarak ayakta, çökerek, yatarak, oturarak, dönerek farklı konumdaki hedeflere tabanca ile atış yaptı. Özel Harekatçılar dağcılık kulesinden de uyumlu bir şekilde yüzüstü yarasa inişi ile yere indiler.

Genel güvenliği tehdit eden silahlı ve tehlikeli şahısları yakalamak, bölücü terör örgütleri ile etkin mücadele etmek ve Devletin varlığını ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü kayıtsız ve şartsız korumak ilkesiyle görevini yürüten Özel Harekat Polisleri, 7/24 esasına göre hizmet ediyor. - BURSA