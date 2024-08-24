Bursa'da Özel Harekat Polislerinin Gerçekleştirdiği Tatbikat Film Sahnelerini Arattı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da Özel Harekat Polislerinin Gerçekleştirdiği Tatbikat Film Sahnelerini Arattı

Bursa\'da Özel Harekat Polislerinin Gerçekleştirdiği Tatbikat Film Sahnelerini Arattı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı timlerin gerçekleştirdiği tatbikat, film sahnelerini aratmadı. Sis bombalarının içerisinde rehineleri kurtaran timlerin görüntüsü izleyenleri hayran bıraktı.

24.08.2024 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da Özel Harekat polislerinin gerçekleştirdiği tatbikat film sahnelerini aratmadı. Sis bombalarının içerisinde rehineleri kurtaran timlerim görüntüsü izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı timler, film sahnelerini aratmayan tatbikat gerçekleştirdi. Vatandaşların can güvenliği için birçok farklı bölgede görev yapan Özel Harekat polisleri zorlu eğitim ve tatbikattan geçiyor. Sis ve ses bombalarının atıldığı tatbikatta havadan çekilen görüntüler film sahnelerini aratmadı. Senaryo gereği otobüs etrafında önlem alan ekipler, otobüse girerek rehineleri kurtardı. Özel harekat polisleri ileri seviye atış teknikleri kullanarak ayakta, çökerek, yatarak, oturarak, dönerek farklı konumdaki hedeflere tabanca ile atış yaptı. Özel Harekatçılar dağcılık kulesinden de uyumlu bir şekilde yüzüstü yarasa inişi ile yere indiler.

Genel güvenliği tehdit eden silahlı ve tehlikeli şahısları yakalamak, bölücü terör örgütleri ile etkin mücadele etmek ve Devletin varlığını ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü kayıtsız ve şartsız korumak ilkesiyle görevini yürüten Özel Harekat Polisleri, 7/24 esasına göre hizmet ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Emniyet Müdürlüğü, 3-sayfa, bursa, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Özel Harekat Polislerinin Gerçekleştirdiği Tatbikat Film Sahnelerini Arattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:45 Taraftarlar çıldırdı Acun’un Ferdi Kadıoğlu hakkındaki o sözlerine tepki yağıyor Taraftarlar çıldırdı! Acun'un Ferdi Kadıoğlu hakkındaki o sözlerine tepki yağıyor
11:13 İBB Başkanlığı’na göz kırpmıştı Özgür Özel: Sinem Dedetaş’ın açıklaması gereksiz, memnun olmadım İBB Başkanlığı'na göz kırpmıştı! Özgür Özel: Sinem Dedetaş'ın açıklaması gereksiz, memnun olmadım
10:35 Bakan Tunç: Şimşek’e yönelik istifa iddiasıyla ekonomi hedef alındı Bakan Tunç: Şimşek'e yönelik istifa iddiasıyla ekonomi hedef alındı
09:44 Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı
17:04 Yer: Giresun Yol kenarında yanan aracı kayda aldılar, yaptıkları yorumlar olayı gölgede bıraktı Yer: Giresun! Yol kenarında yanan aracı kayda aldılar, yaptıkları yorumlar olayı gölgede bıraktı
16:32 Olay yerinde bulunan terliğin numarası tutmuyor İşte Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin’in son görüntüleri Olay yerinde bulunan terliğin numarası tutmuyor! İşte Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in son görüntüleri
16:28 Yoğun bakımda tedavi gören Reha Muhtar hayati tehlikeyi atlattı Yoğun bakımda tedavi gören Reha Muhtar hayati tehlikeyi atlattı
16:02 Tüm takımı satılığa çıkardılar Diğer kulüpler oyuncuları almak için sıraya girdi Tüm takımı satılığa çıkardılar! Diğer kulüpler oyuncuları almak için sıraya girdi
15:48 Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4 şiddetinde deprem meydana geldi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 şiddetinde deprem meydana geldi
15:39 Gökhan Çıra’nın kızı devlet korumasına mı alınacak Mahkeme talebi reddetti Gökhan Çıra'nın kızı devlet korumasına mı alınacak? Mahkeme talebi reddetti
15:20 Ünlü Astrolog Ferdi Bozduman: Babam beni bayılana kadar kemerle döverdi Ünlü Astrolog Ferdi Bozduman: Babam beni bayılana kadar kemerle döverdi
15:19 Bu nasıl gelenek Kayınbaba ve kaynana, gelinlerinin önünde güreş tuttu Bu nasıl gelenek? Kayınbaba ve kaynana, gelinlerinin önünde güreş tuttu
15:11 Ananesini öldüren Bedirhan Şener hakkında yeni karar: Psikiyatri gözlem süresi uzatıldı Ananesini öldüren Bedirhan Şener hakkında yeni karar: Psikiyatri gözlem süresi uzatıldı
15:07 Devrim Özkan ile Lucas Torreira barıştı Devrim Özkan ile Lucas Torreira barıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 13:11:34. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Özel Harekat Polislerinin Gerçekleştirdiği Tatbikat Film Sahnelerini Arattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement