Bursa'da Park Yeri Kavgası - Son Dakika
Bursa'da Park Yeri Kavgası

Bursa\'da Park Yeri Kavgası
05.04.2026 16:40
Orhangazi'de park yeri yüzünden çıkan kavga, tekme ve yumruklarla büyüdü, polis müdahale etti.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde park yeri nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı olayda çevrede panik yaşandı.

Olay, Orhangazi ilçesinde yıkılan eski terminal alanı yakınındaki İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında park halinde bulunan minibüsün arkasına aracını park etmek isteyen bir sürücü ile minibüs şoförü arasında tartışma çıktı. Minibüs sürücüsünün parkın yasak olduğunu söylemesi üzerine başlayan atışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, polis ve vatandaşların araya girmesiyle güçlükle sona erdirildi.

Yaşanan arbede sonrası taraflar sakinleştirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Orhangazi, Güvenlik, 3. Sayfa, Kavga, Polis, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Park Yeri Kavgası - Son Dakika

Savaştan bu yana bir ilk! Dünya 2 gemiyi adım adım takip ediyor
SGK'dan büyük temizlik! Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu
Şanlıurfa'nın kurtuluşunun 106'ncı yılı coşkuyla kutlanacak
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
SON DAKİKA: Bursa'da Park Yeri Kavgası - Son Dakika
Advertisement
