Bursa'da PKK/KCK Üyesi 14 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da PKK/KCK Üyesi 14 Kişi Yakalandı

Bursa\'da PKK/KCK Üyesi 14 Kişi Yakalandı

Bursa'da PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen 17 kişiden 14'ü düzenlenen operasyonla yakalandı. Diğer 3 kişiyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabaha karşı operasyon düzenledi. Yakalanan 14 şüphelinin adli işlemleri devam ederken, diğer 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. Soruşturma titizlikle yürütülüyor.

02.05.2024 12:48
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Bursa'da PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen 17 kişiden 14'ü düzenlenen operasyonla yakalandı. 3 kişiyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylemlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen soruşturmada Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabaha karşı 17 şüpheliye yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonda 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen 14 şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği, diğer 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da PKK/KCK Üyesi 14 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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