Bursa\'da PKK/KCK Üyesi 14 Kişi Yakalandı

3.Sayfa

Bursa'da PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen 17 kişiden 14'ü düzenlenen operasyonla yakalandı. 3 kişiyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylemlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen soruşturmada Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabaha karşı 17 şüpheliye yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonda 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen 14 şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği, diğer 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtildi. - BURSA