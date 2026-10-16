Bursa'da polis projesiyle Erdem Bayazıt Ortaokulu'ndan 48 öğrenci 'Robot 404' izledi - Son Dakika
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Bursa'da polis projesiyle Erdem Bayazıt Ortaokulu'ndan 48 öğrenci 'Robot 404' izledi

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Bursa\'da polis projesiyle Erdem Bayazıt Ortaokulu\'ndan 48 öğrenci \'Robot 404\' izledi
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Bursa Emniyet Müdürlüğü, 'Birlikte Güzel Yarınlara, Güvenli Bursa' projesiyle Erdem Bayazıt Ortaokulu'ndan 48 öğrenciyi Nilüfer'deki bir alışveriş merkezinde 'Robot 404' filmiyle buluşturdu. Gösterimin ardından öğrenciler polis araçlarıyla okullarına ulaştırıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen "Birlikte Güzel Yarınlara, Güvenli Bursa" projesi çerçevesinde 48 öğrenci sinema etkinliğine katıldı. Öğrenciler, bilim ve teknoloji temalı "Robot 404" adlı animasyon filmini izledi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde yürütülen "Birlikte Güzel Yarınlara, Güvenli Bursa" projesi çerçevesinde öğrencilere yönelik sosyal ve kültürel etkinlik düzenlendi. Erdem Bayazıt Ortaokulu'nda öğrenim gören 48 öğrenci, öğretmenleri eşliğinde Nilüfer ilçesindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen sinema gösterimine katıldı. Etkinlikte öğrenciler, bilim ve teknoloji temalı "Robot 404" adlı animasyon filmini izleyerek keyifli vakit geçirdi. Film gösteriminin ardından öğrenciler, yine polis ekiplerine ait araçlarla güvenli şekilde okullarına ulaştırıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek, onları suç ve zararlı alışkanlıklardan koruyarak topluma kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen sosyal projelerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bursa'da polis projesiyle Erdem Bayazıt Ortaokulu'ndan 48 öğrenci 'Robot 404' izledi - Son Dakika
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