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Bursa'da Polis Uygulamasında Uyuşturucu ve Tabanca Mermisi Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bursa'da Polis Uygulamasında Uyuşturucu ve Tabanca Mermisi Ele Geçirildi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yapılan polis uygulamasında durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, torpido bölümünde 1 kutu tabanca mermisi ve yolcu konumundaki bir şahsın üzerinde 60 gram uyuşturucu bulundu. Şüpheli, tutuklanarak adliyeye sevk edildi.

Bursa\'da Polis Uygulamasında Uyuşturucu ve Tabanca Mermisi Ele Geçirildi
08.01.2024 - 15:35,
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Bursa'da polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurduğu otomobilden 60 gram uyuşturucu ve 1 kutu tabanca mermisi ele geçirildi.

Dün gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Yapılan aramada otomobilin torpido bölümünde 1 kutu tabanca mermisi bulan ekipler, araçta yolcu konumunda bulunan N.T.'nin (25) üzerinde 60 gram uyuşturucu buldu. N.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Osmangazi, Bursa, Güvenlik, Adliye, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Polis Uygulamasında Uyuşturucu ve Tabanca Mermisi Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da Polis Uygulamasında Uyuşturucu ve Tabanca Mermisi Ele Geçirildi - Son Dakika
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