Bursa'da Rekor Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Bursa'da Rekor Uyuşturucu Operasyonu

Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kuruyemiş paketlerinde saklanmış 25 kilogram metamfetamin, 55 bin hap, 7,3 kilogram kokain ve 7,4 kilogram bonzai ele geçirdi. 4 kişi gözaltına alındı.

27.08.2024 20:29
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Bursa polisinden rekor uyuşturucu operasyonu: Kuruyemiş paketlerinden çıktı

4 kişinin gözaltına alındığı 3 ayrı operasyonda 25 kilogram metamfetamin, 7,3 kilogram kokain, 7,4 kilogram bonzai ve 55 bin hap ele geçirildi

BURSA - Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, rekor bir operasyona imza attı. Uyuşturucu tacirlerinin evlerine şafak vakti yapılan operasyon sonrası, kuruyemiş paketlerinde saklanmış 25 kilogram metamfetamin, 55 bin 550 sentetik ecza hap, 7 kilo 300 gram kokain, 7 kilo 400 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, rekor bir operasyona imza attı. Uyuşturucu tacirlerine aynı gün içerisinde şafak vakti 3 farklı operasyon düzenleyen ekipler, rekor miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Yapılan aramalarda kuruyemiş paketlerinde 25 kilogram metamfetamin, 55 bin 550 sentetik ecza hap, 7 kilo 300 gram kokain, 7 kilo 400 gram bonzai, 20 gram AMG bonzai ham maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen 258 bin 450 TL nakit para ele geçirdi.

Metamfetamin miktarında yeni rekor

Narkotik şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda 25 kilogram olarak ele geçirdikleri ve metamfetamin miktarının Bursa için rekor kilo olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Rekor Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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