Bursa'da Ruhsatsız İş Yerinde Bozulmuş Hayvan Kafaları Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Bursa'da Ruhsatsız İş Yerinde Bozulmuş Hayvan Kafaları Bulundu

Bursa\'da Ruhsatsız İş Yerinde Bozulmuş Hayvan Kafaları Bulundu
08.07.2025 23:15  Güncelleme: 23:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Gemlik ilçesinde ruhsatsız bir iş yerinde sağlıksız koşullarda istiflenmiş onlarca bozulmuş büyükbaş hayvan kafası bulundu. Olayın ardından iş yeri mühürlendi ve soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde ruhsatsız olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde, sağlıksız şartlarda istiflenen bozulmuş halde sayıda hayvan kafası bulundu.

Gemlik Bağkur Sanayi Sitesi'nde ortaya çıkan skandal görüntüler, halk sağlığını tehdit eden vahim bir durumu gözler önüne serdi. Bir iş yerinde Kurban Bayramı sonrasında toplandığı belirlenen onlarca büyükbaş hayvana ait bozulmuş hayvan kafasının sağlıksız şartlarda istiflendiği ihbarları üzerine Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Yapılan denetimlerde, hayvan kafalarının açıkta, üst üste ve bozulmuş şekilde bekletildiği tespit edildi. İddialara göre, söz konusu ürünlerin bazı sakatatçılara satıldığı ve bozulmuş etlerin kelle paça gibi ürünlerde kullanıldığı şüphesi ise kamuoyunda büyük endişe oluşturdu.

İş yeri mühürlendi

Olayın ardından Gemlik Belediyesi zabıta ekipleri ile birlikte gerçekleştirilen operasyonda, iş yerinin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlendi ve işletme derhal mühürlendi. Başsavcılık, Türk Ceza Kanunu'nun 186. maddesi uyarınca, 'bozulmuş, değiştirilmiş ya da sağlıksız gıda maddesi satmak veya bu amaçla bulundurmak' suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden benzer olayların önüne geçmek amacıyla denetimlerin artırılacağını vurguladı. Soruşturma kapsamında, ruhsatsız iş yeriyle bağlantılı kişi ve işletmelerin de tek tek incelendiği bildirildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Ekonomi, 3-sayfa, Sağlık, Gemlik, Çevre, Hukuk, bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Ruhsatsız İş Yerinde Bozulmuş Hayvan Kafaları Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta Öcalan yeni çağrı yapacak Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta! Öcalan yeni çağrı yapacak
Metan gazı biriken mağarada ne yaşandı Askerlerimiz 2 dakika arayla şehit oldu Metan gazı biriken mağarada ne yaşandı? Askerlerimiz 2 dakika arayla şehit oldu
Ece Erken ve Sinan Akçıl’dan ayrılık açıklaması Ece Erken ve Sinan Akçıl'dan ayrılık açıklaması
Ata Demirer, gözlerden uzak yaşadığı aşkıyla ilk kez ortaya çıktı Ata Demirer, gözlerden uzak yaşadığı aşkıyla ilk kez ortaya çıktı
4 süt şirketine 58,3 milyon lira ceza 4 süt şirketine 58,3 milyon lira ceza
Teksas’taki sel felaketinde can kaybı 104’e yükseldi Teksas'taki sel felaketinde can kaybı 104'e yükseldi
78 canın hesabı soruluyor Kartalkaya davasında 2. gün 78 canın hesabı soruluyor! Kartalkaya davasında 2. gün
Baklava kutusundaki rüşvetle ilgili Özgür Özel’den çok konuşulacak sözler: Haberler iç açıcı değil Baklava kutusundaki rüşvetle ilgili Özgür Özel'den çok konuşulacak sözler: Haberler iç açıcı değil
Lise eğitimi yeniden şekilleniyor İşte ön plana çıkan model Lise eğitimi yeniden şekilleniyor! İşte ön plana çıkan model
İmralı heyeti ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç arasındaki görüşme ertelendi İmralı heyeti ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç arasındaki görüşme ertelendi
Yasemin Kay Allen ayrılığın ardından soluğu tatilde aldı Yasemin Kay Allen ayrılığın ardından soluğu tatilde aldı

22:00
Kartalkaya faciasında otel müdürünün savunması, mahkeme salonunu karıştırdı
Kartalkaya faciasında otel müdürünün savunması, mahkeme salonunu karıştırdı
20:56
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara görevden uzaklaştırıldı
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara görevden uzaklaştırıldı
20:55
Galatasaray’da ayrılıklar üst üste Halil Dervişoğlu’nun yeni takımı belli oldu
Galatasaray'da ayrılıklar üst üste! Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı belli oldu
20:32
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı
18:59
Birinci parti polemiği sürerken yeni anket geldi Aradaki fark dikkat çekici
Birinci parti polemiği sürerken yeni anket geldi! Aradaki fark dikkat çekici
12:16
Fenerbahçe Beko’da ayrılık resmileşti
Fenerbahçe Beko'da ayrılık resmileşti
12:13
Özgür Özel’in dokunulmazlık dosyası Meclis’te
Özgür Özel'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te
12:08
Fenerbahçe’de 3 imza birden
Fenerbahçe'de 3 imza birden
11:57
Baklava kutusundaki rüşveti böyle savundu İşte Mehmet Engin Tüter’in ilk ifadesi
Baklava kutusundaki rüşveti böyle savundu! İşte Mehmet Engin Tüter'in ilk ifadesi
11:38
Kartalkaya davasında sanık Cemal Özer: Yangını gördüm ama kimseyi uyandırmadım
Kartalkaya davasında sanık Cemal Özer: Yangını gördüm ama kimseyi uyandırmadım
10:58
İbrahim Tatlıses’in sünnet yaşı ilk kez ortaya çıktı, duyan herkes dondu kaldı
İbrahim Tatlıses'in sünnet yaşı ilk kez ortaya çıktı, duyan herkes dondu kaldı
10:55
Kartalkaya duruşmasında “yangın raporu“ tartışması: Otelin kapatılması gerekirdi
Kartalkaya duruşmasında "yangın raporu" tartışması: Otelin kapatılması gerekirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2025 23:45:07. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Ruhsatsız İş Yerinde Bozulmuş Hayvan Kafaları Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.