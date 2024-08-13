Bursa'da Ruhsatsız Silah Ticareti Operasyonu: 34 Kişi Yakalandı

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Bursa'da 'ruhsatsız silah ticareti' ve 'tefecilik' suçlarına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 34 kişi yakalandı. Operasyonda 12 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet tüfek, 12 adet kuru sıkı tabanca, silah yapımında kullanılan birçok alet ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 37 şüpheliye 'ruhsatsız silah ticareti' ve 'tefecilik' suçlarına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 34 kişi yakalandı. Yapılan operasyonda 12 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet tüfek, 12 adet kuru sıkı tabanca, silah yapımında kullanılan birçok alet ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, diğer 3 şüphelinin yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - BURSA