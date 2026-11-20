Bursa'da saatte 50 kilometre hıza ulaşan lodos yürüyen vatandaşları zorladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa kent merkezinde etkili olan lodos saatte 50 kilometre hıza ulaşarak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda yürüyen vatandaşlar rüzgar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti, zaman zaman dengesini kaybetti; yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bursa'da kent merkezinde etkisini gösteren lodos, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Saatte 50 kilometre hıza ulaşan rüzgar nedeniyle cadde ve sokaklarda yürüyen vatandaşlar ilerlemekte güçlük çekti.
Kent merkezinde etkili olan lodos, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, dışarıda bulunan vatandaşlar rüzgarın şiddeti karşısında zaman zaman dengesini kaybetti. Bazı vatandaşların yürürken rüzgara karşı mücadele ettiği görüldü.
Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
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