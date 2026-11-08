Bursa'da şase değiştirdiği iddia edilenlere operasyonda 3 iş yeri basıldı - Son Dakika
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Bursa'da şase değiştirdiği iddia edilenlere operasyonda 3 iş yeri basıldı

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Bursa\'da şase değiştirdiği iddia edilenlere operasyonda 3 iş yeri basıldı
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Bursa'da çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli araçların şase numarası değiştirilerek satıldığı iddiasına yönelik operasyonda 3 iş yeri basıldı. Baskında 3 hacizli-yakalamalı araç, 8 araç motoru ve 1 tescilsiz motor bloğu ele geçirildi; 2 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Bursa'da çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli araçların şase numaralarını değiştirerek (change) yeniden piyasaya sürdüğü, hacizli ve yakalamalı araçları ise parçalayarak sattığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 3 iş yerine eş zamanlı gerçekleştirilen baskında 3 hacizli-yakalamalı araç, 8 araç motoru ve 1 tescilsiz motor bloğu ele geçirildi. İş yeri sahipleri 2 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli araçların şase numaralarının değiştirilerek yasal görünümlü hale getirilmesi ve yeniden piyasaya sürülmesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler ayrıca hacizli veya haklarında yakalama kararı bulunan araçların parçalanarak yedek parça adı altında satışa sunulmasına ilişkin inceleme yürüttü. Yapılan çalışmalar kapsamında söz konusu faaliyetlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 iş yeri tespit edildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, iş yerlerinde detaylı arama gerçekleştirdi.

İş yerlerinden çok sayıda parça çıktı

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda farklı markalara ait 8 araç motoru, hacizli ve yakalamalı durumda bulunan 3 araç ile 1 adet tescilsiz motor bloğu ele geçirildi. Ele geçirilen araç ve motor parçalarına incelenmek üzere el konuldu.

Zabıta ve maliye ekipleri de katıldı

Operasyona zabıta ve maliye ekipleri de katılarak iş yerlerinde incelemelerde bulundu. Yapılan denetimlerin ardından söz konusu 3 iş yerine yönelik gerekli idari işlemler uygulandı. İş yeri sahipleri M.Z. ve C.S. isimli 2 şüpheli hakkında ise adli ve idari yönden gerekli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA
Otomobil3. SayfaBursaSon Dakika

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