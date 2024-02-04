Bursa'da servis aracı ile otomobil sürücülerinin yol verme kavgasına servis içerisindeki yolcular da dahil olunca sokak adeta ringe döndü.
Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir servis aracının sürücüsü ile otomobil sürücüsü yolda tartıştı. Sürücüler araçlarını benzinliğe çekerek tartışmaya devam etti. Tartışma bir süre sonra tekme tokat kavgaya döndü. Servisteki yolcular da kavgaya dahil olunca sokak adeta ringe döndü. Benzinlik çalışanları tarafları güçlükle ayırdı. O anlar amatör kameraya yansıdı. - BURSA
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İran destekli Husilerin ticaret gemilerine saldırdığı Kızıldeniz'de gerilim düşmüyor. ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerine yönelik gece yarısı yeni bir hava operasyonu gerçekleştirildi. Husilere ait yaklaşık 30 hedef vuruldu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da servis aracı ile otomobil sürücüleri arasında çıkan kavgaya yolcular da dahil oldu - Son Dakika
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