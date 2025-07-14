Bursa\'da Servis Araçlarına Yoğun Denetim

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, 7-11 Haziran 2025 tarihleri arasında halkın can, mal ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla servis taşımacılığına yönelik yoğunlaştırılmış denetimler gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerde 103 servis aracı incelendi. Denetimler sonucunda;14 servis aracına kural ihlalleri nedeniyle cezai işlem uygulanırken, 6 servis aracı ise tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için trafikten men edildi.

Yetkililer, denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirterek, sürücü ve servis işletmecilerini araçların teknik ve belgesel şartlarına uymaları konusunda uyardı. Vatandaşların güvenliği için trafik kurallarına riayetin önemini vurguladı. - BURSA