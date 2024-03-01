Bursa'da servis minibüsü kaza sonucu yan yattı - Son Dakika
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Bursa'da servis minibüsü kaza sonucu yan yattı

Bursa\'da servis minibüsü kaza sonucu yan yattı

Bursa'nın Demirtaş Sakarya Mahallesi'nde meydana gelen kazada, bir otomobil ile çarpışan servis minibüsü aracı yan yattı. Servis minibüsünün boş olması faciayı önledi. Yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı ve kaza sonrası hasar alan araçlar kaldırılarak yol trafiğe açıldı.

01.03.2024 11:44  Güncelleme: 11:45
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Bursa'da otomobil ile çarpışan servis minibüsü aracı yan yattı. Servis minibüsünün boş olması faciayı önledi.

Kaza, merkez Demirtaş Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 S 5218 plakalı servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle servis aracı yan yatarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Servisin boş olması muhtemel bir faciayı önlerken, olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüleri ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere götürdü.

Kaza sonrası hasar alan araçlar ise kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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