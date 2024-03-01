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Bursa'da seyir halindeki otomobil alev aldı

BURSA - Yalova-Bursa karayolu Orhangazi Süpürgelik Mevkiinde seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünden dumanlar çıkmaya başlayınca sürücü aracını emniyet şeridine çekip eşi ile birlikte araçtan indi. Bir anda alev alan otomobildeki araç yangınına çevreden yetişen diğer sürücüsüler yangın tüpleri ile ve itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

Olay saat 9.30 sıralarında Yalova-Bursa Karayolu, Orhangazi Süpürgelik Mevkiinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre; Yalova'dan Bursa istikametine doğru gitmekte olan 34 EA 52 47 plakalı otomobilin motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.

Sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekilen otomobilin motor bölümü bir anda alev aldı. Sürücü ve yanında bulunan eşi otomobilden son anda inerek canlarını kurtarırken, büyüyen araç yangınına çevreden gelen vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile otomobil yangını kontrol altına alındı. Otomobilde bulunan sürücü ile eşi aracın bagajındaki eşyalarını araçtan indirerek güvenli bir noktaya taşıdı. Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.