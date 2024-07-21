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Bursa'da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Gemlik ilçesi Bursa-Gemlik yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı. Kısa sürede alevler tüm otomobili sararken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken otomobilde büyük maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA