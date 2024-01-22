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Bursa'da SMA Hastası Bebek İçin Yapılan Bağışları Çalan Hırsız Yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da SMA Hastası Bebek İçin Yapılan Bağışları Çalan Hırsız Yakalandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yaşayan 3 yaşındaki SMA hastası Göktuğ bebeğin tedavisi için yapılan bağışların toplandığı kumbarayı çalan hırsız, güvenlik kameraları sayesinde tespit edilerek yakalandı. Hırsızlık olayı üzerine harekete geçen Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızın kimliğini belirledi ve S.T. isimli şahsı gözaltına aldı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa\'da SMA Hastası Bebek İçin Yapılan Bağışları Çalan Hırsız Yakalandı
22.01.2024 - 20:52,
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Bursa'da SMA hastası bebek için yapılan bağışların toplandığı kumbarayı çalan hırsız yakalandı.

Karacabey'de yaşayan 3 yaşındaki SMA hastası Göktuğ bebeğin tedavisi için Mudanya ilçesinde bir marketin kasasına bağış kumbarası yerleştirilmişti. S.T. (68), müşteri gibi geldiği markette kumbarayı alıp montunun cebine koyarak uzaklaştı. Hırsızlık olayı üzerine Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Çok sayıda güvenlik kamerası incelenerek, hırsızın S.T. olduğu tespit edildi. Kimlik tespitinin ardından S.T., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da SMA Hastası Bebek İçin Yapılan Bağışları Çalan Hırsız Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da SMA Hastası Bebek İçin Yapılan Bağışları Çalan Hırsız Yakalandı - Son Dakika
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