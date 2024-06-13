Bursa'da Şok Uygulama: Suça ve Suçluya Göz Açtırmadılar

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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesi'nde şok uygulama yaparak kuş uçurtmadı. Ekipler kimi zaman ana caddede kimi zaman ara sokaklarda kimi zaman da şüphelendikleri kişi ve araçlar üzerinde anlık uygulama yaparak suça ve suçluya göz açtırmadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ve çeşitli kısım ekipleri merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde şok uygulama yaptı. Ekipler kurulan uygulama noktalarında şüpheli araç ve şahısları durdurarak sorgularını yaptı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kentin huzur ve güvenini sağlamak adına şok uygulamaların aralıksız süreceğini belirtti. - BURSA